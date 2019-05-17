В Турции «нейтрализовали» трех человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, 17 мая 2019, 15:04 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана на го-востоке страны в провинции Сиирт, об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
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