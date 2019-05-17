Японская партия извинилась за депутата, призывавшего к «войне» за Курилы

Москва, , 15:02 — REGNUM Руководство партии «Иссин, но кай» извинилось перед Россией за своего бывшего члена, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил. Об этом 17 мая сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Японская делегация «Иссин, но кай», куда вошли генеральный секретарь партии Нобуюки Баба и сопредседатель партии Тараносукэ Катаяма, принесла личные извинения послу РФ в Японии Михаилу Галузину.

Российский посол принял извинения и назвал высказывания бывшего японского депутата неприемлемыми.

«Исходим из того, что российско-японские отношения поступательно развиваются благодаря диалогу лидеров наших стран и в соответствии с волей двух народов. Считаем, что действия, подобные высказываниям упомянутого персонажа, не смогут повернуть развитие наших связей вспять», — добавил Галузин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, депутат парламента Японии от оппозиционной партии «Исин, но кай» Ходака Маруяма в ходе визита на острова южных Курил, принадлежащих России, предложил «вернуть северные острова войной». Впоследствии японский депутат заявил, что был слегка пьян, извинился за свои слова и сам подал заявление об исключении его из партии.

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