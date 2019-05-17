Противники Зеленского ждут падения его рейтинга — эксперт

Киев, , 15:06 — REGNUM Если избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации подпишет указ о роспуске Верховной рады, решение будет опротестовано в суде, заявил 17 мая директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ситуация перейдет в судебную стадию, работа парламента хаотизируется, кадровые и законодательные трансформации могут оказаться заблокированными и дискуссия по ним ещё более тенизируется», — рассказал эксперт.

По его мнению, политические силы, заседающие в нынешней Раде, пытаются выиграть время, дожидаясь, когда рейтинг Владимира Зеленского пойдёт на спад.

«Если грамотно играть судами, досрочные выборы могут состоятся в один день с очередными — 27 октября, когда Зеленскому придётся отвечать уже не только на вопросы коррупции и мира, но и тарифов и доходов», — подытожил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракция партии «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию, запустив тем самым отсчёт 30-дней, когда парламентарии могут образовать новую коалицию, или же уйти на досрочные выборы.

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