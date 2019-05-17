Пятница, 17 Мая 2019 года
15:06:54 МСК

Противники Зеленского ждут падения его рейтинга — эксперт

Политика

Парламентарии могут затянуть процесс роспуска Верховной рады до очередных выборов

Киев, 17 мая 2019, 15:06 — REGNUM  Если избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации подпишет указ о роспуске Верховной рады, решение будет опротестовано в суде, заявил 17 мая директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ситуация перейдет в судебную стадию, работа парламента хаотизируется, кадровые и законодательные трансформации могут оказаться заблокированными и дискуссия по ним ещё более тенизируется», — рассказал эксперт.

По его мнению, политические силы, заседающие в нынешней Раде, пытаются выиграть время, дожидаясь, когда рейтинг Владимира Зеленского пойдёт на спад.

«Если грамотно играть судами, досрочные выборы могут состоятся в один день с очередными — 27 октября, когда Зеленскому придётся отвечать уже не только на вопросы коррупции и мира, но и тарифов и доходов», — подытожил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракция партии «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию, запустив тем самым отсчёт 30-дней, когда парламентарии могут образовать новую коалицию, или же уйти на досрочные выборы.

Читайте также: Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить