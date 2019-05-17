Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции отправилась в Финляндию

Париж, , 15:10 — REGNUM Амели де Монтшалин, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции примет участие в заседании комитета министров Совета Европы, который проходит в Хельсинки (Финляндия) 16−17 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В МИД Франции подчеркнули, что встреча на уровне министров будет ознаменована передачей председательства в Совете Европы между Финляндией и Францией 17 мая во второй половине дня. Государственный секретарь представит приоритеты Франции на посту председателя Совета Европы.

Известно, что Франции продолжит работу по сохранению независимости и авторитета Европейского суда по правам человека, будет содействовать равенству и бороться с расизмом, нетерпимостью и всеми формами дискриминации, в том числе в интернете.

Во время председательства в Совета Европы Франция будет заботиться о сохранении единства организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хочет, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

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