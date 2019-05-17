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Военные из Танзании отправились в Судан с миротворческой миссией

Политика

В течение 12 лет власти Танзании направляют военных на мирное урегулирование в беспокойных регионах Судана

Военные из Танзании отправились в Судан с миротворческой миссией
Иллюстрация: Un.org
Солдаты Вооруженных сил Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, 17 мая 2019, 14:48 — REGNUM  Военные Танзанийских войск по строительству нации (JWTZ) с миротворческой операцией направились в Судан, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление начальника учений и главы текущей операции JWTZ генерал-майорa Альфредa Капинга.

По информации издания, проводы 217 солдат состоялись 16 мая на военном аэродроме. Они полетят в Судан самолётом Танзанийских авиалиний (АТСL).

«Мы спокойны, ведь полетим самолётом ATCL впервые за 12 лет с начала миротворческих операций. Отечественный самолет поднимет боевой дух солдат», — заявил Капинга.

Военные будут направлены в неспокойный регион Дарфур, где они будут помогать местным войскам сохранять мир и порядок.

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Миротворческие миссии
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