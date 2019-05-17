Партия «Самопомощь» отказалась участвовать в новой коалиции Верховной рады

Киев, , 14:43 — REGNUM Партия «Самопомощь» отказалась участвовать в формировании новой парламентской коалиции в Верховной раде Украины. Об этом 17 мая вице-спикер Рады, член партии «Самопомощь» Оксана Сыроед заявила журналистам.

Сыроед сообщила, что ее партия отказалась вступать в какие-либо коалиции еще в 2016 году.

«Эти люди лучше не стали, а наоборот, показали во многом свою несостоятельность. Поэтому «Самопомощь» не видит возможности вступать с ними в коалицию», — заявила она.

Вице-спикер Рады также прокомментировала выход фракции «Народный фронт» из парламентской коалиции. По словам Сыроед, это было связано со «скрытой попыткой остаться во власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2019 года на заседании фракции «Народный фронт» Верховной рады Украины её члены приняли решение о выходе из правящей коалиции.

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