Песков посоветовал спросить о задержании граждан РФ в Белоруссии у МИД

Москва, , 14:38 — REGNUM Ситуация с задержанием в Белоруссии граждан России не обсуждалась в разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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КГБ Белоруссии сообщил о коррупции в «Белтелекоме» и Совбезе

Вопрос о якобы задержании и аресте граждан РФ по делу о взятке экс-замглавы Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина Песков комментировать не стал, переадресовав его в Министерство иностранных дел РФ.

«Если были арестованы российские граждане, то в соответствии с существующей практикой наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство, российскую сторону», — добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, о задержании бывшего заместителя главы Совета безопасности Белоруссии, экс-начальника службы безопасности президента страны Андрея Втюрина стало известно в конце апреля 2019 года. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба КГБ Белоруссии. Втюрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (148,6 тысячи долларов), такое же обвинение предъявлено гендиректору госмонополиста «Белтелеком» Сергею Сиводедову. Оба обвиняемых, которые в настоящее время находятся под арестом, признали вину в полном объёме. КГБ проводит в отношении них оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.