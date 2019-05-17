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Правозащитники обеспокоились нарушением свободы слова в Бангладеш

Политика

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Правозащитники обеспокоились нарушением свободы слова в Бангладеш
Илья Репин. Арест пропагандиста. 1892

Дакка, 17 мая 2019, 14:36 — REGNUM  Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу подавления свободы слова в Бангладеш, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi.

«Арест активистов, поэтов, адвокатов, сражающихся за право на свободу слова», — все это происходит в Бангладеш, отмечают правозащитники, призывая правительство страны прекратить аресты несогласных.

Human Rights Watch подвергла критике закон об информационных технологиях страны, 57-я статья которого, по мнению правозащитников, позволяет задерживать неугодных властям активистов.

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