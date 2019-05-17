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Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы — МИД Германии

Политика

«Договоренность достигнута»

Москва, 17 мая 2019, 14:23 — REGNUM  Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас достигли договоренности о том, что Москва должна остаться в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ на своей странице в Twitter.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва приняла решение не участвовать в ПАСЕ после того, как российская делегация была подвергнута репрессиям. Российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса и запретили участвовать в руководящих органах Совета Европы.

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Внешняя политика России
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