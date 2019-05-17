Депутаты Петербурга предлагают чиновникам принимать пожилых вне очереди

Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают обязать чиновников принимать пожилых граждан вне очереди. Соответствующий законопроект внесен в городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторами инициативы выступили единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков. По их мнению, право на очередной прием должно появиться у петербуржцев, достигших 70-летия. Речь идет как о городских чиновниках, так и о муниципальных.

«Пожилые люди часто обращаются в органы государственной власти для решения своих проблем — например, за получением социальных выплат. Конечно, такие люди не должны стоять в часовых очередях на прием», — сказал Тетердинко.

Сейчас пенсионерам приходится просить пропустить их вперед. «Пожилым людям не нужно будет рассчитывать на понимание чиновников — такое право будет четко прописано в городском законе», — добавил Павел Зеленков.