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Депутаты Петербурга предлагают чиновникам принимать пожилых вне очереди

Политика

Право на внеочередной прием могут получить граждане старше 70 лет

Санкт-Петербург, 17 мая 2019, 14:14 — REGNUM  Петербургские депутаты предлагают обязать чиновников принимать пожилых граждан вне очереди. Соответствующий законопроект внесен в городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторами инициативы выступили единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков. По их мнению, право на очередной прием должно появиться у петербуржцев, достигших 70-летия. Речь идет как о городских чиновниках, так и о муниципальных.

«Пожилые люди часто обращаются в органы государственной власти для решения своих проблем — например, за получением социальных выплат. Конечно, такие люди не должны стоять в часовых очередях на прием», — сказал Тетердинко.

Сейчас пенсионерам приходится просить пропустить их вперед. «Пожилым людям не нужно будет рассчитывать на понимание чиновников — такое право будет четко прописано в городском законе», — добавил Павел Зеленков.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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