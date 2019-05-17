В Кремле оставили без комментариев возможный перенос запуска Nord Stream 2

Москва, , 14:12 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать доклад Дании о возможном переносе завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на 2020 год. как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, с докладом он не знаком.

Читайте также: Оператор «Северного потока — 2» допустил перенос сроков завершения проекта

«Я не знаком с этим докладом, поэтому воздержусь от ответа», — приводит Фан слова пресс-секретаря президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью которого превысит 1,2 тыс. км, будет проложен по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность составит 55 млрд кубометров голубого топлива. Общая стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Также в сюжете: Противники «Северного потока — 2» в Германии забрались в трубопровод

Меркель оценила шансы ЕК остановить «Северный поток — 2»

Как ранее заявлял финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, прокладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» будет окончена в ноябре 2019 года, вторая нитка — до конца текущего года. Однако оператор проекта допустил перенос сроков завершения строительства на вторую половину 2020 года. Как отмечается в докладе Nord Stream 2, это может произойти только в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута и согласования проекта Данией ближе к концу 2019 года.

Добавим, что пока разрешение на строительство трубопровода получено от Германии, Финляндии и Швеции. Осталось получить разрешение только от Дании.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обсудил с главой МИД Германии строительство «Северного потока — 2»