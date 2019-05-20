«Поднял» армию, поднимет и авиапром: Сердюков снова на коне

Москва, , 04:47 — REGNUM По мнению многих экспертов, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, находясь в должности, серьезно подорвал обороноспособность России. Почему же теперь Объединенная авиастроительная компания решила избрать Сердюкова своим председателем совета директоров, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

События последнего времени свидетельствуют не в пользу удовлетворительного состояния российского авиапрома, но поможет ли назначение Сердюкова улучшить что-либо в этой сфере? В бытностью свою министром обороны Сердюков заботился, главным образом, о снижении затрат, необходимых на поддержание вооруженных сил страны в минимальной боеготовности. Система тылового обеспечения вместе с системой частей развертывания была пущена Сердюковым под нож, а без этой необходимой структуры армия может выполнять только роль инструмента военно-полицейского и локального назначения. В итоге у многих складывалось впечатление, что целью его деятельности окажется приведение ВС в состояние неготовности к серьезной войне: пока не изжито сердюковское наследие, Россия в большой войне участвовать не сможет.

Столь же деструктивной выглядела попытка «вступить в НАТО» — конечно, не официально, а закупая натовскую технику. Эпопея с «Мистралями» тоже целиком заслуга Сердюкова и его команды… Тогда неприятие «случайного министра» в войсках достигло градуса, близкого к критическому. Новое же его назначение может быть воспринято как плевок в лицо и офицерам ВС, и патриотическим гражданам, да и всему общественному мнению. Но пока экономические интересы единиц выше всех этих «мелочей».

Читайте статью Владимира Павленко «Незаменимый Сердюков. Общественное мнение? Нет, не слышали!».