Грибаускайте поедет на инаугурацию Зеленского

Вильнюс, , 14:00 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 мая. Поездку на Украину уходящего президента Литвы анонсировала её пресс-служба.

«Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов с результатом 73,23% при явке 61,37%. Действующий украинский президент Петр Порошенко набрал лишь 24,46%.