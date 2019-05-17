На Украине существует лишь пародия на правосудие — Atlantic Сouncil

Вашингтон, , 14:04 — REGNUM История Украины — это цепь непрерывных надежд и разочарований, начиная с провозглашения её независимости. Об этом заявил 14 мая научный сотрудник Питер Дикинсон в своей статье для издания Atlantic Council.

Украина много раз переживала фальшивые подъёмы и неизменно разочаровывалась. Такими подъёмами были провозглашение независимости Украины, «Оранжевая революция» и «Евромайдан», считает автор.

«Украинцы снова оказались в очень знакомой ситуации, возлагая большие надежды на нового лидера с его обещаниями изменить страну, которая показала чрезвычайную способность сопротивляться реформам», — отметил Дикинсон.

Он уверен, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен начать с реформы судебной системы, поскольку это единственный институт государства, которому жители Украины доверяют ещё меньше, чем власти.

«И это не удивительно. Украинские судьи часто выносят приговоры, которые, кажется, нацелены на то, чтобы высмеять саму идею правосудия. А целые суды обвиняют в обслуживании личных интересов могущественных людей. Система в целом считается фатально несовершенной. А правосудие получает тот, кто больше заплатит», — добавил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что споры вокруг законности национализации «Приватбанка» являются поводом для начала реформы судебной власти в стране.

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