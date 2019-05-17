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«Конкретных наработок нет»: Песков о проведении нового саммита по Сирии

Политика

Планов пока нет

Москва, 17 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Планов проведения очередной трёхсторонней встречи лидеров России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии пока нет, заявил 17 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, ничего нет пока, никаких наработок конкретных нет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало иарегнум, в конце апреля в Казахстане прошла очередная международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии, в которой приняли участие делегации государств-гарантов — Ирана, России и Турции. Участники обсудили в том числе развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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Внешняя политика России
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