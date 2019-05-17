Экоактивистка Грета Тунберг стала главной героиней еженедельника Time

Вашингтон, , 13:59 — REGNUM 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала главной героиней нового выпуска американского еженедельного журнала Time. Журнал поместил портрет шведской девочки на обложку, где ранее представали главы государств и знаковые фигуры мировой политики и общественной жизни.

«Лидеры следующего поколения. Тинейджер в борьбе за планету», — гласит подзаголовок журнала рядом с портретом Греты в зеленом платье.

В апреле 2019 года имя Тунберг появилось в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Интервью для номера было записано в конце апреля. Репортер журнала провел две недели с Гретой Тунберг и описал ее повседневную жизнь.

Грета Тунберг стала символом движения за борьбу с изменением климата. С 2018 года в странах Европейского союза устраиваются протесты подростков: школьники регулярно пропускают занятия по пятницам, участвуя в массовых акциях. Учителя относятся к этой инициативе благосклонно. Страдающая синдромом Аспергера Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира, выступала на экономическом форуме в Давосе и перед официальными лицами Организации Объединенных Наций.

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