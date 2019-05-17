Facebook подозревает израильскую компанию в атаках на выборы в Африке

Иерусалим, , 14:33 — REGNUM Представители социальной сети Facebook удалили сотни фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram, созданных израильской компанией Archimedes Group. С их помощью, по мнению руководства Facebook, были осуществлены атаки на выборы в Нигерии, Сенегале, Анголе, Того, Нигере и Тунисе. Archimedes Group также атаковала выборы в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, передает CNN Africa со ссылкой на заявление Facebook от 16 мая.

Archimedes Group заподозрили в использовании фейковых аккаунтов, которые «представлялись как местные жители, а также в качестве местных СМИ и публиковали якобы просочившуюся в сеть секретную информацию о политиках», — сообщается в тексте заявления Facebook, сделанного в социальной сети по случаю удаления фейковых аккаунтов.

На сайте, который, предположительно, принадлежит Archimedes Group, компания гордится тем, что ее команды «сыграли значительную роль во многих политических и общественных кампаниях, среди них президентские выборы и другие CММ-проекты по всему миру».

Глава полиции Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глайхер сообщает, что «администраторы страницы и владельцы аккаунта часто выкладывают политические новости, в частности, информацию о выборах в различных странах, мнения о кандидатах и критику по отношению к их политическим оппонентам».

CNN Business направило компании Archimedes Group запрос на прояснение ситуации.