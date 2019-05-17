Установлены заказчики убийства первого главы ДНР Захарченко

Донецк, , 13:49 — REGNUM Следствию удалось установить всю схему организации убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин.

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По его словам, установлены организаторы, исполнители и заказчики громкого преступления.

«Можно сказать, что среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины, очень высокопоставленные, также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку», — приводит РИА Новости слова Пушилина.

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Глава ДНР подчеркнул, что уголовное дело «находится на особом контроле», а все виновные должны понести заслуженное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко, который возглавлял республику с 2014 года, был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также погибли и охранники Захарченко, ещё 12 человек пострадали. Преступление было квалифицировано как теракт.

Как заявлял Денис Пушилин, на тот момент временно исполнявший обязанности главы ДНР, к убийству Захарченко причастны сотрудники СБУ и представители западных спецслужб.