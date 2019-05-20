Встреча с Ким Чен Ыном дорого обойдется Абэ: но он очень нуждается в ней

Токио, , 05:07 — REGNUM Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном могла бы стать для премьер-министра Японии Синдзо Абэ серьезным бонусом к политическому капиталу. Почему японский премьер придает столь важное значение встрече, договоренность о которой еще не достигнута, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Слухи о «возвращении северных территорий» в ближайшее время, которые столь упорно распускали Абэ и его команда, оказались более чем преувеличенными. В Японии приближаются парламентские выборы и Абэ срочно нужно предъявить какой-то политический позитив. Не менее важно продемонстрировать успехи на предстоящем саммите Двадцатки в японской Осаке.

Да и само положение Японии как единственной страны из «шестерки», регулирующей ситуацию вокруг Корейского полуострова, но до сих пор не проведшей встречу своего лидера с лидером КНДР, выглядит уязвимым. В КНДР прекрасно понимают японскую нужду и не собираются предоставлять имиджевую услугу за просто так. Выплатить крупные денежные компенсации и принести извинения за оккупацию 1910−1945 гг — вот то требование, которое северокорейское руководство выставляет как условие переговоров.

А еще, по мнению Пхеньяна, было бы хорошо приурочить японо-северокорейский саммит к ослаблению экономических санкций, которые до сих пор пытаются задушить КНДР. Условия для Токио достаточно затруднительные, но, тем не менее, прощупывание почвы со стороны Японии идет достаточно интенсивно. Возможно, что и России, по мысли японских дипломатов, могла бы помочь в этих переговорах. Каким же образом?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Премьер Абэ Ким Чен Ына не любит, но жаждет встречи с ним».