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Турция предоставила гуманитарную помощь Ливану

Политика

Помощь получат порядка 3 тыс. 800 семей

Турция предоставила гуманитарную помощь Ливану
Иван Шилов © ИА REGNUM
Палестинские беженцы

Анкара, 17 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Турецкое агентство по оказанию помощи направило 600 пакетов с гуманитарной помощью в Ливан, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их словам, поддержка достанется бедным ливанским семьям, а также сирийским и палестинским беженцам, проживающим в специализированных лагерях. В общей сложности помощь получат порядка 3 тыс. 800 семей.

Напомним, в настоящее время в лагерях для беженцев Ливана проживают порядка 174 тыс. палестинских беженцев, спасающихся от палестино-израильского конфликта. Также в стране, по данным ООН, находятся около 1 млн беженцев из Сирии.

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