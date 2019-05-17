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Саудовская Аравия предоставит Индонезии 100 тонн фиников в знак дружбы

Политика

Посольство Саудовской Аравии в Джакарте распространит финики в различных мечетях, исламских школах-интернатах и других учреждения и фондах по всей Индонезии

Джакарта, 17 мая 2019, 13:43 — REGNUM  Правительство Саудовской Аравии через свое посольство в Джакарте предоставит 100 тонн фиников министерству социальных дел Индонезии в знак дружбы между странами, сообщает Antaranews.

«Это является простым знаком дружбы по отношению к индонезийскому народу», — заявил посол Саудовской Аравии в Индонезии Эсам Асед Альтагафи в Джакарте.

Известно, что посольство Саудовской Аравии распространит финики в различных мечетях, исламских школах-интернатах и других учреждения и фондах по всей Индонезии.

В министерстве социальных дел Индонезии высоко оценили жест правительства Саудовской Аравии в качестве доказательства тесной дружбы между странами.

«От имени индонезийского народа большое спасибо за предоставление 100 тонн фиников. Это доказательство прочного братства между Индонезией и Саудовской Аравией», — отметил глава отдела по вопросам расширения социальных прав и возможностей министерства социальных дел страны Пепен Назаруддин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты народных представителей Индонезии Бамбанг Сусатио обсудил развитие двусторонних связей с послом Саудовской Аравии в Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Индонезии провел встречу с послом Саудовской Аравии

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Внешняя политика Индонезии
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