Глава МИД Литвы заявил, что будет блокировать возвращение РФ в ПАСЕ

Вильнюс, , 13:40 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс против возможного возвращения РФ в ПАСЕ и решения Комитета министров Совета Европы, которое «откроет путь к одностороннему возвращению России в ПАСЕ», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 мая. Позицию Линкявичюса по этому вопросу распространила пресс-служба МИД Литвы.

Линкявичюс, который принял участие в сессии Комитета министров, считает, что Совет Европы «должен и впредь принципиально оценивать агрессивные действия России», в противном случае организация «утратит авторитет». Россию он обвинил в создании кризиса в ПАСЕ.

«Россия не только своей риторикой, но и действиями демонстрирует неизменность взгляда», — сказал Линкявичюс.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Совет Европы оказался в кризисе после того, как лишил Россию права голоса в Парламентской ассамблее и лишился российских взносов в организацию. Генсек считает, что те меры, которые Совет Европы предпринял против России, в частности лишение российской делегации права голоса в ПАСЕ, «не приведут к тому, что Крым вернётся в состав Украины, а в России улучшится правозащитная ситуация».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва приняла решение не участвовать в ПАСЕ после того, как российская делегация была подвергнута репрессиям. Российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса и запретили участвовать в руководящих органах Совета Европы. Сделано это было после воссоединения Крыма с Россией.

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