Президент Литвы высказалась за перенос парламентских выборов

Вильнюс, , 13:36 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте поддерживает идею переноса парламентских выборов с осени на весну, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она выразила надежду, что правящим и оппозиции удастся договориться по этому вопросу, а ближайшие парламентские выборы в 2020 году произойдут уже весной.

«Считаю, что в принципе выборы весной более рациональные, имея ввиду решение вопросов бюджета, так что если позиция и оппозиция объединяться и смогут принять такое решение, его можно будет приветствовать», — сказала Грибаускайте.

Парламентские выборы в Литве традиционно проходят в конце осени. Уходящий парламент при этом всегда успевает принять бюджет на следующий год. Сразу после смены власти, новые правящие его как правило пересматривают, что всегда приносит напряжённость в текущую внутриполитическую повестку. Идею сместить выборы с осени на весну, чтобы новые правящие были ответственны за бюджет следующего года предложила правящая сейчас партия Союза крестьян и зелёных Литвы.