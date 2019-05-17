Рада призывает Гройсмана пересмотреть дискриминационное соглашение с ЕС

Киев, , 13:35 — REGNUM Украинская экономика и бюджет страны теряют миллиарды долларов из-за дискриминационного соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Об этом 17 мая заявил во время «Часа вопросов правительству» депутат от фракции «Радикальная партия» Виктор Галасюк.

Он призвал правительство изменить условия соглашения, в частности квоты на поставку украинских товаров на рынок ЕС.

«Наша команда настаивает на пересмотре торговой части соглашения с Европейским Союзом. Те торговые квоты, которые сегодня установлены, они мизерные и исчерпываются за месяцы, некоторые за десятки дней. Украинские товаропроизводители, в первую очередь в аграрном секторе теряют миллиарды долларов. Это потери каждого украинца, потому что бюджет недополучает, из-за этого ослабляется гривна», — сказал Галасюк.

Он также потребовал, чтобы правительство активно создавало индустриальные парки и ввело бесплатное подключение к электросетям.

«Сегодня США и Китай ведут самую масштабную за всю историю торговую войну друг против друга. В экономике мира происходят тектонические изменения. Украина может выиграть существенный кусок мирового экономического пирога, в случае если не будет наблюдателем, а будет активно внедрять промышленную политику», — подытожил Галасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации и договор о создании так называемой «всеохватывающей зоны свободной торговли». Зона свободной торговли между Украиной и ЕС начала действовать с 1 января 2016 года. В соглашении ЕС прописал дискриминационные квоты фактически на все виды продукции и товаров, которые производит Украина. В 2018 году на долю ЕС пришлось 43% всего украинского экспорта. Украина поставляет в ЕС преимущественно сырье (лес, металлы), полуфабрикаты и рабочую силу.