Атака на Победу: как на немецкие деньги учат истории в Пермской галерее

Антон Исаков, , 15:52 — REGNUM

Пермская художественная галерея уже не первый год удивляет посетителей своей оригинальностью. Так, весной 2018 года здесь проходила выставка «Пермь как Пермь» авторы которой сравнивали народную акцию «Бессмертный полк» с парадом зомби. Ссылаясь на авторитет великого мыслителя Георга Гегеля, толком не разобравшись в его философии, авторы проводили недвусмысленную параллель между акцией фриков и народным праздником.

После широкого возмущения общественности выставку пришлось свернуть, а ее организаторы еще долго оправдывались, тщетно пытаясь доказать, что они имели ввиду что-то другое.

В 2019 году руководство галереи опять не подкачало: 7 мая здесь открылась выставка «Мост памяти», организованная координатором акции «Бессмертный полк» Анной Отмаховой.

Отмахова уже получила скандальную известность благодаря запрету, введенному на Знамёна Победы в 2018 году. Также широкой общественности были явлены ее откровения, в которых она приравнивала фашизм к коммунизму, а русских почитала как наиболее агрессивную нацию.

Удивительно, но человек с такими взглядами не только может спокойно функционировать в общественном пространстве Прикамья, но и быть непосредственно причастной к наиболее чувствительным патриотическим акциям, дух которых она целенаправленно выхолащивает.

Выставка «Мост памяти», прошедшая в галерее, президентом которой, кстати, является мать Отмаховой Надежда Беляева, была организована при поддержке немецкого Института имени Гёте — иностранной НКО, занимающейся продвижением немецкой культуры. Финансируется эта организация правительством Германии, что также наводит на определенные размышления.

Целью выставки является демонстрация «обратной стороны» Великой Отечественной войны: рассказ не о героических подвигах советского народа, одолевшего фашизм, а о страданиях некоторых военнопленных, трудная судьба которых преднамеренно помещалась в контекст провальной (разумеется, с точки зрения организаторов выставки) политики руководства СССР в первые годы войны.

В целом выставка путем демонстрации специально подобранных историй свелась к ряду утверждений: о полной некомпетентности Красной армии и ее руководства, о «предательской» натуре советского человека, о его стремлении сдаться в плен, чтобы избавиться от гнета «человеконенавистнической» власти, ну и, конечно же, о «рабской покорности» немецкому «прогрессору», пришедшему к нам с «цивилизаторской миссией». Подробнее о самой выставке можно прочитать в материале ИА Красная Весна, мне же интересно поговорить о контексте.

Для тех, кто интересуется историей, а не псевдоисторическими спекуляциями, навязываемыми антисоветчиками и русофобами, очевидно, что только Советский Союз смог дать отпор фашизму, в отличие от многих наших западных партнеров, смиренно поднявших лапки перед захватчиками.

Это необходимо помнить тем, кто верит лживым словам пропагандистов, утверждающих, что Красная армия в первые дни войны проявила чудовищную трусость и отступала до самой Москвы. Да, отступали, но просто смешно говорить о трусости и некомпетентности тогда, когда на страну напала сильнейшая армия мира, подмявшая под себя всю Европу.

Разумеется, это вопрос интерпретации, и любой историк имеет право, основываясь на общеизвестных фактах, оценивать исторические события так, как ему кажется правильным. Но в Пермской галерее собрались не знатоки истории, а ее фальсификаторы.

Так, представитель Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, открывая выставку, без зазрения совести рассказывал о 25 миллионах убитых в войну советских солдатах. Одно дело — вопросы интерпретации исторических фактов, которые, кстати, тоже часто бывают весьма натянутыми, другое — прямая ложь.

Дипломату, представляющему страну, развязавшую две мировые войны, следовало бы хорошо знать историю, тогда бы он не повторял избитые мифы перестроечной пропаганды, ведь число погибших советских военных составило 8 млн 668 тыс. 400 человек. Остальные убитые были мирными гражданами, проживающими на оккупированных территориях, которые жестоко уничтожались в соответствии с планом «Ост» — планом геноцида, разработанным немецкими захватчиками.

Неслучайно также и то, что гостями выставки были представители хорошо известной пермякам либеральной тусовки, долгие годы занимающейся антисоветской деятельностью и прямо в этом признающейся.

В частности, здесь была супруга бывшего директора Музея политических репрессий «Пермь-36» Виктора Шмырова Татьяна Курсина, два указанных субъекта организовывали форум «Пилорама», на котором без обиняков обсуждались планы по дестабилизации ситуации в стране. Где прямо прославлялись бандеровцы, «лесные братья» и прочие преступники.

Примечательно, что на мероприятии присутствовали чиновники из администрации губернатора Пермского края. Если директор департамента общественных проектов Евгений Хузин, известный, по мнению некоторых общественников, уничтожением патриотического воспитания в крае, смотрелся на выставке органично, то министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский немного удивил своим участием: прежде казалось, что чиновник адекватно оценивает те или иные общественно значимые события.

Возможно, господин Торчинский пересмотрел свои взгляды или поддался влиянию антисоветчиков и русофобов, а может быть, был просто введен в заблуждение. Хочется надеяться на последнее. Так или иначе, но для его карьеры, думается, подобные ошибки могут стать фатальными.

Присутствовали на выставке и члены печально известного антисоветского общества «Мемориал», мечтающего вместе с Отмаховой приравнять коммунизм к фашизму. Таким образом, политическая подоплека мероприятия стала всем очевидной.

Идеологическим сопровождением выставки стали «труды» пермских историков, известных своей ангажированной позицией. Здесь использовались цитаты из книги «Война глазами военнопленных. Красноармейцы в немецком плену в 1941—1945 гг.», написанной небезызвестными господами, прославившимися на антисоветском поприще: среди авторов издания значатся Леонид Обухов, Андрей Суслов и другие.

Обухов, прежде трудившийся в стане Шмырова в АНО «Пермь-36», отличился своим высказыванием относительно роли бандеровцев в годы войны.

«Бандеровцы боролись за независимость своих республик, и теперь в этих суверенных государствах их считают героями национально-освободительной борьбы. Они имеют на это полное право», — как-то проговорился Обухов, что и было зафиксировано возмущенной общественностью.

Примечательно, что эти слова были сказаны еще до переворота на Украине, после которого «герои национально-освободительной борьбы» пришли к власти, начав утверждать свое «полное право» Донбассу.

Не менее примечательны заслуги его коллеги, господина Суслова, автора скандально-известной методички, создававшейся на деньги Евросоюза, в которой проводилась все та же линия на приравнивание нацизма к коммунизму. Сюрреалистическое видение реальности Сусловым навязывалось учебным заведениям края, но было признано Роскомнадзором вредным для учащихся. Как говорится, в этой книжице было прекрасно все, поэтому прилагаю публикацию, в которой она разбирается самым тщательным образом.

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В одной статье невозможно разобрать бэкграунд каждого участника и организатора выставки, настолько он богат на чудесные открытия, однако уже при первом приближении становится понятно: здесь собрались люди, истинная цель которых — не культурное развитие общества, не просвещение народа, а агитация и пропаганда в духе антипатриотизма. А ведь именно патриотизм является краеугольным камнем устойчивости государства, его способности сопротивляться внешним силам, цели которых на протяжении столетий неизменны. Не случайно подобные инициативы щедро финансируются из-за рубежа.

Важно заметить, что выставка была открыта 7 мая, то есть в преддверии празднования Дня Победы. Либеральная клика, особенно активная в Перми, уже не первый год пытается выхолостить суть этого праздника.

Особую ненависть у них, на мой взгляд, вызывает акция «Бессмертный полк», которая изначально планировалась как траурная церемония. Однако ее превращение в героическое шествие воинов-освободителей произошло отнюдь не случайно. Ведь именно такой и была та Великая война, война, продемонстрировавшая величие простого советского человека.

Конечно, были и власовцы и прочие коллаборационисты, в войне народов всегда найдется место любым проявлениям человеческой природы, в том числе и не самым лучшим, но наша Победа доказала как раз то, что советскому народу в целом были свойственны другие душевные склонности, поэтому имя Власова будет презираемо, а имена Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева, Дмитрия Карбышева и миллионов других навсегда останутся в памяти граждан, как образцы исключительного мужества, героизма и самоотверженности. А современным наследникам власовцев стоило бы помнить, что на той войне предателей в плен не брали.

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