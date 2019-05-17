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Премьер-министр Украины призвал местные власти не отключать горячую воду

Политика

Деньги из местного бюджета следует направить на модернизацию коммунального хозяйства

Киев, 17 мая 2019, 13:27 — REGNUM  Местные власти не должны просто брать и отключать горячую воду, им следует проводить модернизацию систем ЖКХ, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман, 16 мая в эфире телеканала «Украина».

"Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это есть», — подчеркнул он.

Гройсман отметил, что благодаря реформе децентрализации местные власти получили достаточно денег на установку счётчиков, ремонт сетей и внедрение экономных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил, что тарифы на Украине не соответствуют уровню платёжеспособности населения, из-за чего уровень оплаты услуг ЖКХ снизился с 90% до 70%.

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Проблемы ЖКХ Украины
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