Мистическая гора: почему премьер Грузии выглядел как похмельный тамада

Тбилиси, , 02:21 — REGNUM Храм на горе Махата в Грузии таинственным образом становится местом, негативно влияющим на реноме грузинских политиков. Об очередном странном инциденте возле храма рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Снаряд просто так в одну и ту же воронку два раза не падает, поэтому, когда на церемонии при закладке фундамента под будущий храм в 2012 году тогдашний президент Михаил Саакашвили продемонстрировал высокий градус неадекватности, это можно было списать на случайность. Просто совпали личные особенности (или приписываемая Саакашвили некоторыми тяга к наркотикам и алкоголю) с торжественным мероприятием.

Но вот теперь, почти семь лет спустя, нечто таинственное произошло с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, и снова в связи с горой Махата. При освящении грузинским патриархом храма выступление премьер-министра потрясло всех. Чудеса, да и только: за одну минуту, запинаясь и невнятно произнося слова, Бахтадзе произвел впечатление «хорошо покутившего тамады», как выразился пресс-спикер Патриархии Грузии Андрий Джамаидзе. По официальной версии, происшедшее имело своей причиной не внутреннее состояние Бахтадзе, а внешние неполадки с техникой. Поговаривают даже, что неполадка эта была не случайной, а стала результатом провокации против премьера. Особенно достоверно выглядит эта гипотеза на фоне слухов о грядущих изменениях в правительстве.

Читайте статью Грузия: пьянящий воздух гор и техническая неполадка… и другие публикации Андро Малкина о грузинской политика.