Бельгия отправит вакцины против вируса Эбола в ДР Конго

Киншаса, , 14:01 — REGNUM Экспериментальные вакцины против вируса Эбола, разработанные бельгийской фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica, готовы к отправке в ДРК.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, как сообщили представители компании, вакцины будут доставлены морским путем до ДРК, в которой число погибших от вируса Эбола достигло 1000 человек в начале этого месяца.

По оценкам бельгийской компании, в краткосрочной перспективе могут быть вакцинированы полмиллиона человек. Всемирная организация здравоохранения уже одобрила применение вакцины. В настоящее время Janssen Pharmaceutica ждет разрешения от конголезских властей.

Напомним, что ранее в ДРК использовалась экспериментальные вакцины, разработанные американской компанией Merck. Однако для сохранения запасов, вакцина компании Janssen Pharmaceuticalica также была принята в использование. Бельгийская компания разработала продукт совместно с датской компанией Bavarian Nordic.