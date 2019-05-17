Грибаускайте высмеяла метания правящих, передумавших уходить от власти

Вильнюс, , 13:08 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 17 мая, заявила, что её не удивляет метания правящей коалиции под руководством Союза крестьян и зелёных Литвы, лидер которой Рамунас Карбаускис, как и премьер Саулюс Сквернялис, пообещали уйти из власти в случае проигрыша на выборах президента Литвы, а затем резко поменяли своё решение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Изменение мнения не удивляет, эти правящие давно не держат слово. Посты и власть они не оставят, а всё остальное даже не интересно слушать», — сказала Грибаускайте.

Напомним, во время первого тура выборов 12 мая действующий премьер Саулюс Сквернялис заявил, что покинет пост, если не выйдет во второй тур. В итоге он остался третьим, а во второй тур, который состоится 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.