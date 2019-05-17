Выборы в Индии. ЦИК запретила агитацию в Бенгалии из-за беспорядков

Нью-Дели, , 13:40 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Индии запретила дальнейшую агитационную кампанию в штате Западная Бенгалия накануне заключительного седьмого этапа всеобщих парламентских выборов. Об этом 16 мая сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Центральная избирательная комиссия Индии приняла решение о досрочном завершении предвыборной агитации после беспорядков на митинге правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) в столице штата Калькутте. Ранее, 14 мая, предвыборная демонстрация председателя БДП Амита Шаха переросла в массовые столкновения сторонников «Бхаратия джаната парти», правящей партии Западной Бенгалии «Всеиндийского тринамул конгресса» и коммунистического «Левого фронта». Основными зачинщиками потасовок выступили студенты Университета Калькутты.

Согласно постановлению ЦИК Индии, период тишины перед заключительным этапом парламентских выборов начнётся с 22:00 16 мая, то есть на день раньше запланированного. Индийская оппозиция уже осудила данное решение. Официальный представитель ведущей оппозиционной партии страны «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рандип Сурджевала окрестил постановление ЦИК «пятном на репутации индийской демократии». Он также подчеркнул, что своим решением избирательная комиссия Индии предала свои конституционные обязанности по обеспечению равных условий участия в предвыборной гонке для всех партий без исключения.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Заключительный седьмой этап голосования состоится 19 мая. Ожидается, что результаты будут объявлены 23 мая.