В Госдуме в заявлении КМСЕ не увидели прорыва по ПАСЕ

Москва, , 13:06 — REGNUM Заявление КМСЕ не содержит пока большого прорыва с точки зрения урегулирования кризиса во взаимодействии России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В нем нет конкретных рекомендаций ПАСЕ по устранению санкционных норм регламента, которые приводят к дискриминации национальных делегаций. Нет также и компромиссных предложений. Есть только общие призывы обеспечить равенство прав всех государств-членов Совета Европы», — пояснил Слуцкий.

Таким образом, мяч снова оказывается на площадке ПАСЕ, рассуждает он.

«У нас остается время до июньской сессии, где состоятся выборы нового генсека Совета Европы, участие или неучастие в которых делегации РФ будет иметь решающее значение для продолжения сотрудничества России с организацией», — говорит парламентарий.

По его словам, «если Бюро и Постком ПАСЕ будут готовы обсуждать компромиссное решение по изменению регламента, тогда и только тогда есть смысл продолжать разговор».

"Мы не меняем основной позиции, мы по-прежнему настаиваем на удалении из регламента ассамблеи норм, позволяющих лишать ключевых полномочий национальных делегаций, таких как право голосовать», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что финское председательство сделало все возможное для преодоления затянувшейся конфронтации.

«Теперь наши надежды связаны с французским председательством и здравыми подходами конструктивной части ПАСЕ. Лично я не являюсь сторонником выхода России из Совета Европы», — заключил глава комитета Госдумы.

Комитет министров Совета Европы, встреча которого проходит в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы.