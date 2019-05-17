ДР Конго и Бельгия восстановят дипломатические отношения

Киншаса, , 15:26 — REGNUM ДРК и Бельгия обсуждают вопрос восстановления дипломатических отношений, которые были разорваны в январе 2018 года.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в резиденции президента ДРК сообщили о том, что глава государства Феликс Чисекеди проводит переговоры с совместной делегацией из Бельгии, возглавляемой специальным посланником страны в районе Великих озер Ренье Нийскенсом.

Как отмечается, Бельгия готова возобновить военное сотрудничество между странами, а также обеспечить упрощение системы выдачи шенгенской визы для граждан ДРК.

Кроме того, представители Бельгии гарантировали возобновление воздушного сообщения между странами.

Отношения Бельгии с ДРК, являвшейся ранее ее колонией, ухудшились в 2018 г. во время президентства Джозефа Кабилы, предшественника Чисекеди.