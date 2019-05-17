В Росгвардии оценили эффект от санкции США против спецназа «Терек»

Москва, , 13:05 — REGNUM Решение Вашингтона о введение санкций в отношении чеченского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» не способствует укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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По его словам, Соединённые Штаты «в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты».

Что касается влияния американский санкций, то, как отметил Грибакин, на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения они не скажутся.

«Также не скажется на деятельности Росгвардии в целом», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

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Значит, мы на правильном пути! Кадыров ответил на новые санкции США

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 мая, США расширили санкции против России в рамках «акта Магнитского» и внесли в санкционный список командира чеченского спецотряда «Терек» Абузайда Висмурадова, а также сам спецотряд как юридическое лицо. Также под санкции попали ещё четверо граждан РФ, в частности, двое следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадий Карлов и Елена Трикули, а также Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика. По мнению минфина США, все эти люди причастны к нарушениям прав человека в России.

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