Выборы в Индии. Премьер Моди: Бенгалией заправляют разбойники и воры

Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди развернул масштабную кампанию против правительства штата Западная Бенгалия, возглавляемого оппозиционной партией «Всеиндийский тринамул конгресс» (ВТК). По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», на митинге 16 мая председатель федерального правительства заявил, что штатом Западная Бенгалия «заправляют разбойники и воры».

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что главный министр Западной Бенгалии и лидер ВТК Мамата Банерджи «довела штат почти до состояния чрезвычайного положения». По словам премьер-министра, правительство «Всеиндийского тринамул конгресса» готово уничтожить остатки демократии в штате. Лидер «Бхаратия джаната парти» заявил, что лишь решимость жителей Западной Бенгалии открыто осудить режим Маматы Банерджи позволит положить конец правлению разбойников и воров.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Заключительный седьмой этап голосования состоится 19 мая. Ожидается, что результаты будут объявлены 23 мая.