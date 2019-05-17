Пакистан запустит производство новой модификации истребителя JF-17 Thunder

Исламабад, , 14:07 — REGNUM 16 мая начальник штаба ВВС Пакистана маршал Муджахид Анвар Хан заявил, что в 2019 году на пакистанских заводах начнется производство новой модификации истребителя JF-17 Thunder.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, начальник штаба ВВС отметил, что JF-17 Thunder Block III является новейшей модификацией хорошо зарекомендовавшего себя истребителя. Новый JF-17 будет оснащен эффективной системой РЭБ (радиоэлектронной борьбы), антенной с активной фазированной решеткой (РЛС) китайского производства, а также цифровой системой управления полетом.

Напомним, что истребитель JF-17 Thunder является совместным детищем оборонной промышленности Пакистана и Китая. По данным пакистанских ВВС, JF-17 Thunder хорошо зарекомендовал себя в боях в небе над Кашмиром в ходе февральского конфликта с Индией.