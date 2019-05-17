ВШЭ предлагает сделать наставничество в образовании обязательным и платным

Москва, , 12:57 — REGNUM Наставничество, или менторство необходимо для развития системы образования в России и повышения его качества, но на практике обязанности ментора для работников сферы образования нигде не прописаны и оплачиваются по «неадекватным нормам», поэтому системы необходимо срочно пересмотреть и сделать наставничество обязательным элементом системы образования. Об этом заявила директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в ходе расширенного заседания экспертного совета Госдумы по образованию, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Сегодня наставничество ориентировано на принципы проектного подхода. Это так или иначе проект и просто так в текущую деятельность он не вписывается. Но ведь это не просто проект, это непрерывное сопровождение и руководителей образовательных организаций, и педагогов в их профессиональном развитии», — отметила Абанкина.

Однако, по ее словам, при введении постоянного института наставничества в образовании возникает множество барьеров. В частности, одна из проблем — нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ.

«Формульное финансирование, нормативно-подушевое — можно называть и так, и по-другому, но там раз в три года 72 часа, которые заложены в нормативы финансирования. Это сегодня абсолютно неадекватная норма для финансирования деятельности в рамках профессионального развития как руководителей, так и педагогов», — отметила Абанкина.

По ее словам, в формулу расчета норм образовательной деятельности должны быть включены принципиально другие возможности финансирования наставнической деятельности.

«Сейчас это однозначно абсолютно недостаточное финансирование для того, чтобы развивать в том масштабе, с той результативностью и эффективностью, о которой сегодня говорится, наставничество как один из ключевых трендов в обеспечении качества образования, качества педагогических и руководящих кадров… Мне кажется, нормирование затрат в нормативе финансирования не соответствует современным потребностям и должно быть изменено. Мы должны внести другую норму, сколько часов с какой периодичностью мы оплачиваем в составе норматива», — заявил Абанкина.

Кроме того, уверена она, необходимо также пересмотреть существующие сегодня профессиональные стандарты в области образования. Речь, в частности, о стандартах руководителя и педагога. Так, сегодня ни в одном из них нет функций или стандартов наставничества и профессионального роста учителей.

«Посмотрим наши профессиональные стандарты руководителя и педагога. Ни этой позиции (наставника), ни этой работы там нет… Там есть методическая работа — это другое, это не живое наставничество… Мы должны посмотреть наши профессиональные стандарты — и руководителя, и педагога, ‑ и внести туда напрямую наставничество как функцию, которая оплачивается», — предлагает Абанкина.

Соответственно, если вводить наставничество как обязательный элемент профессионального стандарта в образовательной деятельности, а также продумывать формулу его финансирования, то необходимо в целом определить само понятие и функции наставника.

«Поскольку эту функционал, он не может финансироваться за счет стимулирующих выплат. То есть, это либо базовый оклад, либо компенсационные выплаты за работу, превышающую должностные обязанности. Пока это нет ни там, ни там. Поэтому надо в документы напрямую внести четкость в определение этого понятия. Это у нас входит в должностные инструкции и базовый оклад или это у нас компенсационные выплаты для определенной категории», — предложила Абанкина.

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