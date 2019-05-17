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Пакистан поднимет цены на электричество на 15% ради кредита МВФ

Политика

МВФ и Пакистан согласовали предварительные условия кредитной программы

Исламабад, 17 мая 2019, 13:33 — REGNUM  16 мая министерство финансов Пакистана объявило о том, что Пакистан принял четыре предварительных условия для участия в кредитной программе МВФ (Международный валютный фонд).

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», ради получения кредита в размере 6 миллиардов долларов Пакистан согласился в два этапа повысить цены на электричество в стране на 15%. По словам официального представителя минфина, речь о 25% увеличении не идет. Кроме того, для наблюдения за «плавающим» курсом национальной валюты будет создан специальный наблюдательный комитет, в состав которого войдут руководители Государственного банка Пакистана (центробанк) и независимые экономические эксперты.

Остальные два пункта предварительных условий включают шаги в налоговой сфере (улучшение собираемости налогов) и реформы в Федеральном совете по доходам. В июне-июле совет директоров МВФ в Вашингтоне должен на основе выполнения Пакистаном предварительных требований официально одобрить кредитную программу.

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Зарубежная хроника
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