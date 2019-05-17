Пятница, 17 Мая 2019 года
15:11:04 МСК

США отказали в визах чиновникам МВД Пакистана

Политика

МВД Пакистана борется с депортацией пакистанцев из США

Исламабад, 17 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что США официально отказали в визах трем видным чиновникам министерства внутренних дел страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава внешнеполитического ведомства считает, что отказ в визах вызван острыми противоречиями, возникшими между МВД и США по поводу депортации пакистанских граждан. Миграционная служба США уже депортировала не менее 100 пакистанцев, против высылки еще 70 «борется» пакистанское МВД. По словам министра иностранных дел Пакистана, депортация осуществляется, в основном, на законных основаниях: из-за правонарушений или превышения допустимого срока пребывания. Выдача виз в США пакистанским гражданам не ограничена.

По данным пакистанского МИДа, чиновники МВД, против которых были введены ограничения на въезд, связаны с нынешним делом о депортации: они добивались от США выполнения обязательств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить