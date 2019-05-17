США отказали в визах чиновникам МВД Пакистана

Исламабад, , 15:10 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что США официально отказали в визах трем видным чиновникам министерства внутренних дел страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава внешнеполитического ведомства считает, что отказ в визах вызван острыми противоречиями, возникшими между МВД и США по поводу депортации пакистанских граждан. Миграционная служба США уже депортировала не менее 100 пакистанцев, против высылки еще 70 «борется» пакистанское МВД. По словам министра иностранных дел Пакистана, депортация осуществляется, в основном, на законных основаниях: из-за правонарушений или превышения допустимого срока пребывания. Выдача виз в США пакистанским гражданам не ограничена.

По данным пакистанского МИДа, чиновники МВД, против которых были введены ограничения на въезд, связаны с нынешним делом о депортации: они добивались от США выполнения обязательств.