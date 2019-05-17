Министерство образования Пакистана берет под контроль медресе

Исламабад, , 13:51 — REGNUM Федеральное министерство образования и профессиональной подготовки Пакистана заявило о начале программы по регистрации медресе (религиозное учебное заведение для мусульман) по всей стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правительство намерено взять под надзор министерства образования все медресе в стране. С этой целью будет создано не менее десяти управлений для регистрации и наблюдения за религиозными учебными заведениями, причем в каждой провинции будет по два управления (за исключением Кашмира и Гилгит-Балтистана — по одному управлению).

Напомним, что некоторые медресе считаются «рассадниками» терроризма и экстремизма в Пакистане. В марте в рамках мер, предпринятых после теракта в индийском Кашмире и конфликта с Индией, счета ряда «неблагонадежных медресе», связанных с радикалами были заморожены, в них прошли проверки.