Власти Южного Судана депортировали 40 иностранных дипломатов

Джуба, , 13:07 — REGNUM В Южном Судане депортировали 40 иностранных дипломатов, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на официальное заявление правительства.

Причиной стало «уклонение от работы». По информации южносуданской стороны, некоторые из них не появлялись на работе в течение нескольких лет.

Министерство иностранных дел Южного Судана, расположенное в Джубе, сообщило, что его представители тщетно пытались «связаться с дипломатами, отсутствующими без назначенного отпуска в течение нескольких месяцев и даже лет», в том числе и с некоторыми из них, командированными в посольства США и Великобритании.

«К сожалению министерству не оставалось иного выхода, кроме как депортировать дипломатов после бессмысленных попыток убедить их вернуться работать в Джубу», — говорится в официальном заявлении МИД от 16 мая.

В настоящее время в Южном Судане проводится реализация мирных соглашений, подписанных в сентябре 2018 года после пяти лет гражданской войны. В результате конфликта погибли 380 тысяч человек, более четырех миллионов жителей, около трети населения, стали беженцами. Президент страны Сальва Киир 12 мая отложил формирование объединенного правительства на шесть месяцев.