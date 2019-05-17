Пакистанская народная партия поддержала налоговую амнистию

Исламабад, , 15:31 — REGNUM Представители оппозиционной Пакистанской народной партии заявили, что не будут противостоять схеме налоговой амнистии, предложенной правительством, если она «пойдет на пользу народу».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, один из лидеров партии в провинции Панджаб Камар Заман Каира заявил, что налоговая амнистия, в целом, является положительным шагом. Пакистанский политик отметил, что правительство, безусловно «отмоет немало денег на амнистии», но «кое-что просочиться простому народу». Каира отметил, что его партия не будет противостоять предложению правительства, однако мера должна пойти на пользу стране.

Представитель Пакистанской народной партии раскритиковал «двойные стандарты» правящей партии «Движение за справедливость», которая, по словам политика, натравливает антикоррупционные службы на оппозиционеров, защищая интересы однопартийцев и лиц, близких к правительству.