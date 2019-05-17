В Пакистане будут выдавать льготные кредиты технологическим стартапам

Исламабад, , 16:02 — REGNUM Министр науки и технологии Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что его ведомство намерено выдавать льготные кредиты для развития технологического предпринимательства в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри, известный своей политической активностью, написал на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» о том, что его министерство готово спонсировать молодые предприятия, основанные на применении технологий. По словам Чаудхри, министерство готово выделить льготные кредиты на сумму от 70 до 100% стоимости открытия бизнеса. Для этого в июле этого года будет открыт специальный портал, на котором смогут зарегистрироваться все желающие получить ссуду.

Напомним, что ранее Фавад Чаудхри объявил о подготовке первой в истории страны «научной ярмарки», на которую пригласил всех молодых предпринимателей и изобретателей, желающих поделиться своими достижениями и найти спонсоров.