В Турции ликвидирована террористка из «синего списка»

Анкара, , 13:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщается, что силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации Рабочая партия Курдистана Акиде Озтекин.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно предоставленной информации, в ходе спецоперации, проведенной в районе Байкан провинции Сиирт подразделениями местного Командования внутренних войск, помимо Акиде Озтекин были уничтожены еще 6 боевиков террористической организации. МВД Турции включило Акиде Озтекин в так называемый «синий список» разыскиваемых террористов. За помощь в поимке террористки властями было назначено вознаграждение в размере 1,5 млн турецких лир (255 тыс. долларов). Акиде Озтекин была известна под кодовым именем «Хелин Габар».