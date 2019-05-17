Пятница, 17 Мая 2019 года
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В Турции ликвидирована террористка из «синего списка»

Политика

Она была членом Рабочей партии Курдистана

Анкара, 17 мая 2019, 13:14 — REGNUM  Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщается, что силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации Рабочая партия Курдистана Акиде Озтекин.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно предоставленной информации, в ходе спецоперации, проведенной в районе Байкан провинции Сиирт подразделениями местного Командования внутренних войск, помимо Акиде Озтекин были уничтожены еще 6 боевиков террористической организации. МВД Турции включило Акиде Озтекин в так называемый «синий список» разыскиваемых террористов. За помощь в поимке террористки властями было назначено вознаграждение в размере 1,5 млн турецких лир (255 тыс. долларов). Акиде Озтекин была известна под кодовым именем «Хелин Габар».

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Зарубежная хроника
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