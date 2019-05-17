Турция: о срыве поставок С-400 не может идти и речи

Анкара, , 14:05 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу после своей встречи с председателем комитета по делам ЕС румынского парламента Ангелом Тилвером, относительно позиции США по вопросу закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 заявил: «В настоящий момент мы находимся на той стадии исполнения контракта, когда ни о чем наподобие срыва поставок С-400 не может идти и речи».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция предлагает США создать совместную рабочую группу, которая убедится в том, что российские ЗРК не несут угрозы системам вооружений НАТО. Он отметил, что Турция настаивает, чтобы в ней было представлено и НАТО. По словам министра, Турция уверена в своей позиции, раз она сама сделала такое предложение, и если США также уверены в своей правоте, то они должны его принять. Мевлют Чавушоглу сообщил, что между Турцией и США продолжается обмен мнениями по этому вопросу, но ясности в него внесено не было. Глава МИД Турции заявил: «Зачем нам обсуждать задержку поставок? Этот процесс с ней никак не связан. Это составленный договор. Сейчас не время обсуждать что-либо, связанное с откладыванием поставок. Пусть комиссия сядет, проведет работу и подготовит отчет. Его мы потом оценим. Предварительные условия никакой пользы не несут».

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что предложение Турции конструктивно и продиктовано лучшими намерениями, и добавил, что если США настроены в таком же ключе, то они его примут.