Турецкая оппозиция: избирком — наш главный противник на выборах в Стамбуле

Анкара, , 13:01 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в прямом эфире телеканала Fox TV заявил: «Я не доверяю Высшей избирательной комиссии. На выборах в Стамбуле она уже стала нашим противником. Она вторглась в волю народа».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу также подчеркнул: «Председатель Высшей избирательной комиссии Сади Гювен голосовал против отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле. Четыре ее члена сказали: «Пусть вы что-то там говорите, но в такой степени несправедливость и бесправие уже неприемлемы». Наверное, их мучает совесть». Оппозиционный политик обвинил Высшую избирательную комиссию в том, что она всем своим поведением показывает 16 миллионам жителей Стамбула, что «не примет их голоса, пока они не проголосуют так, как угодно контролирующим ее лицам». Кемаль Кылычдароглу выразил твердую уверенность в победе своей партии на новых выборах. На вопрос о краже голосов Партии справедливости и развития он ответил: «Мастера воровства и хищений они, а не мы».