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Премьер-министр Ирака: с нашей территории не должна исходить угроза Турции

Политика

Премьер-министр Ирака выступил на совместной пресс-конференции с президентом Турции

Анкара, 17 мая 2019, 14:27 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Адиль Абд аль-Махди на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что с территории Ирака не должны исходить угрозы безопасности Турции. Он, в частности, сообщил: «Для нас категорически неприемлемо, чтобы с наших земель исходила какая-либо угроза безопасности территории Турции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, иракский политик подчеркнул, что Ирак и Турция являются двумя соседними и братскими странами, которых связывает общая история и общие интересы. По словам Адиля Абд аль-Махди, Ирак намерен воспользоваться возможностями, которые открывает для него сотрудничество с Турцией. Он также пояснил: «Сообща мы можем сделать множество шагов, которые будут служить интересам как наших стран и народов, так и всего региона».

Комментируя итоги переговоров с президентом Турции, премьер-министр Ирака отметил, что они были интенсивными и плодотворными. По его словам, Ирак и Турция намерены довести взаимный товарооборот до 20 млрд долларов. Адиль Абд аль-Махди сказал, что Ирак заинтересован в реализации совместных с Турцией проектов, а также в сотрудничестве с ней по вопросам борьбы с терроризмом.

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Зарубежная хроника
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