ВМС Турции отработали боевые стрельбы по высокоскоростным беспилотникам

Анкара, , 13:46 — REGNUM Турецкий многоцелевой фрегат Salihreis и другие суда выполнили боевые стрельбы по высокоскоростной беспилотной мишени Albatros, разработанной компанией ASELSAN для военных учений. После определения координат мишени она была уничтожена 10 артиллерийскими залпами.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в Турции продолжаются крупнейшие в истории страны плановые военно-морские учения Denizkurdu-2019. В учениях, которые проводятся одновременно в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, задействовано 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета. Целью учений является улучшение координации совместных действий кораблей и их соединений в период кризисов. Также в рамках учений запланированы отработка действий ВМС на случай военного конфликта, нанесение ударов по объектам условного противника на суше и на море. Руководит учениями командующий ВМС Турции адмирал флота Аднан Озбал. На третий день учений военные корабли, покинувшие накануне военно-морскую базу Гёльджук, вошли в Саросский залив через пролив Дарданеллы для проведения боевых стрельб по надводным целям.