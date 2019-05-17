Россия, уходи: Молдавия требует не замечать мирного соглашения с ПМР

Вена, , 12:41 — REGNUM Молдавия требует от международного сообщества «не признавать» ссылки на мирное соглашение 1992 года по прекращению военных действий в Приднестровье, в котором говорится о российском мирогарантийном военном присутствии в регионе. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, посол Молдавии в Австрии Виктор Осипов на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) «потребовал зарегистрировать в журнале ФСОБ неприемлемость ссылок на Соглашение 1992 года в отчетах, касающихся российского военного присутствия» в Приднестровье.

Осипов потребовал «безоговорочного» вывода российских войск из Приднестровья, заявив, что Оперативная группа российских войск находится там «незаконно». Он отметил, что российская сторона на протяжении многих лет аргументирует свое военное присутствие, ссылаясь на Мирное соглашение от 21 июля 1992 года.

При этом Осипов утверждает, что в тексте документа «отсутствует любое упоминание, которое может быть истолковано как оправдание иностранного военного присутствия». Он также напомнил о «Стамбульских обязательствах» по выводу войск и вооружений.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. В ст. 4, в частности, говорится, что остающиеся части дислоцированной в Приднестровье российской 14-ой армии (которые после ее упразднения составили ОГРВ с функциями охраны находящихся там российских военных складов) будут соблюдать нейтралитет, а «вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены в ходе переговоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова».

Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.

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