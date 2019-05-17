Кабинет министров Ливана утвердил проект бюджета страны

Бейрут, , 14:17 — REGNUM Вновь сформированное коалиционное правительство Ливана добилось согласования проекта государственного бюджета на 2019 год. Кабинет министров выступал за серьезное сокращение бюджета страны, что затягивало его принятие. По словам премьер-министра Ливана Саада Харири, данный проект бюджета может стать самым суровым в истории Республики, однако его необходимо согласовать для решения проблемы рекордного уровня государственного долга, эквивалентного примерно 150% ВВП страны. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Министр финансов Ливана Али Хасан Халил заявил, что с начала апреля Кабинет министров собирался почти ежедневно для обсуждения проекта бюджета на текущий год. После согласования проекта правительством Ливана бюджет должен быть утвержден парламентом Республики.