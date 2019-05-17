Британские СМИ назвали Крымский мост удавкой для портов Украины

Лондон, , 12:38 — REGNUM Направляющиеся в украинские порты суда стали часто задерживаться из-за Крымского моста, сообщает британское издание Financial Times.

Так, обработка грузов в порту Мариуполя сократилась на 70%, в Бердянске — на 50%, а убытки портов в Азовском море составили $400 млн.

Отмечается, что летом 2018 года время ожидания для прохождения судов в украинские порты оставляло в среднем пять часов, тогда как в ноябре того же года — пять дней. Это связано с особенностями строения моста, поскольку проходить через него можно только судам не выше 35 метров, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко ранее распорядился подать в суд на Россию за экологический ущерб, который якобы был нанесен в 2017 году сооружением моста. Украинская прокуратура завела дело о нарушении правил экологической безопасности.

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